МИД РФ: Нидерланды злоупотребляют чувствами родственников жертв МН17

Власти Нидерландов все более злоупотребляют чувствами и горем граждан, родственники которых погибли в ходе выполнения авиарейса MH17 в небе над Украиной. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с пятой годовщиной трагедии, опубликованном в среду, 17 июля.

"Нидерландские власти, как это ни прискорбно звучит, всё более злоупотребляют чувствами и горем родственников погибших рейса МН17 и, взывая к принципам справедливости и наказания виновных, используют их ассоциации и объединения как своего рода таран для продавливания в мировом общественном мнении тезисов о причастности России и необходимости возложить именно на нашу страну ответственность по выплате соответствующих компенсаций", – говорится в комментарии.

Москва призвала Совместную следственную группу "сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных", чтобы установить причины трагедии и виновных.

"То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", – подчеркивают российские дипломаты.

В Москве отмечают, что Россия, не допущенная к участию в расследовании катастрофы, с самого начала сотрудничала с Нидерландами, однако предоставляемые ею данные "упорно игнорируются". Тем не менее, несмотря "на предвзятое отношение", Россия готова к дальнейшему сотрудничеству в расследовании катастрофы.

"Путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество", – резюмировали в МИД РФ.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

По результатам международного расследования, Boeing рейса МН17 был сбит из российского зенитного комплекса Бук, который доставили на юго-восток Украины с 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. Минобороны РФ эти данные отрицает.

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Источник: korrespondent.net