Под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса. Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный в Telegram.

"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве нацгвардеец выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть. Инцидент произошел на улице Миропольской. Мужчина жил на четвертом этаже, однако правоохранители предполагают, что он упал с гораздо большей высоты.

Также сообщалось, что в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метрового моста через Днепр.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net