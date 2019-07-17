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17. 07. 2019

Под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа

Под Киевом мужчина разбился, спускаясь на простынях с пятого этажа одной из многоэтажек жилого комплекса.  Его госпитализировали. Об этом сообщается в паблике Киев Оперативный в Telegram.

"Мужчина пытался спуститься по связанным простыням и упал. Госпитализирован врачами скорой. Причины такого, мягко скажем, не самого адекватного поступка, будут выяснять правоохранители", - говорится в сообщении.

Ранее в Киеве нацгвардеец выпал из окна многоэтажки и разбился насмерть. Инцидент произошел на улице Миропольской. Мужчина жил на четвертом этаже, однако правоохранители предполагают, что он упал с гораздо большей высоты.

Также сообщалось, что в Запорожье девушка выжила после падения с 40-метрового моста через Днепр.

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Источник: korrespondent.net

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