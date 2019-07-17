Зеленский устроил перепалку с директором николаевского аэропорта

Президент Владимир Зеленский в ходе своего визита в Николаев в среду, 17 июля, на повышенных тонах пообщался с директором аэропорта Федором Барной. Соответствующее видео опубликовало издание НикВести.

Помимо прочего, разговор шел о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?", - в какой-то момент дискуссии спросил Барна у Зеленского.

Президент возмутился такому обращению: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

Однако Барна попытался его остановить, извинившись: "Извините! Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"

После этого разговор на повышенных тонах продолжился дальше.

Как сообщалось, там же, в николаевском аэропорту Зеленский в резкой форме потребовал от руководителя ОГА Вячеслава Боня писать заявление об увольнении.

Кроме того, Зеленский заявил, что Николаев - самый бандитский город.

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Источник: korrespondent.net