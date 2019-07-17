Офис президента инициировал создание Совета по вопросам свободы слова

Офис президента Украины инициировал создание Совета по вопросам свободы слова при президенте Украины, которая будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры и будет защищать права журналистов.

Об этом в среду, 17 июля сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время экспертного совещания Свобода слова и информационная безопасность Украины: общие вызовы – общие решения, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Она будет собираться регулярно", – сказал Тимошенко.

Отмечается, что в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. После того как редакции определятся, они смогут прислать имя и фамилию своего представителя с указанием места работы и должности на адрес: svoboda_slova@apu.gov.ua

Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов – защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.

Аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом председателю ОГА.

Напомним, ситуация со свободой слова в Украине ухудшилась. По состоянию на 2019 год страна заняла 102 место в мире, что на одну отметку ниже, чем в прошлом году. Такие данные обнародовала международная правозащитная организация Репортеры без границ.

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Источник: korrespondent.net