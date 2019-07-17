У Зеленского рассказали, как сократят Кабмин

В Офисе президента планируют сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Рябошапка заявил, что также планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

"Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств", - заявил Рябошапка.

В команде Зеленского считают, что административную реформу надо проводить, но при условии, что она должна исходить не из тех принципов, когда какой-то государственный орган исполнительной власти создают под конкретного человека.

"Не нужно под человека создавать какой-то орган. Если есть определенные государственнические функции, мы должны посмотреть, какие центральные органы исполнительной органы могут обеспечить их выполнение", – сказал Рябошопка.

По словам представителя Зеленского, в случае, если они не являются необходимыми для страны или общества, тогда и функций как таковых не должно существовать.

"Государство не должно вмешиваться в деятельность предпринимателей или граждан, поэтому и такого органа тоже не будет существовать, - заявил Рябошапка.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

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Источник: korrespondent.net