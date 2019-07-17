Массовое отравление в Крыму: количество пострадавших увеличилось

Количество пострадавших от пищевого отравления в евпаторийском лагере Лучистый возросло до 54 человек. Об этом в среду, 17 июля, сообщает Крым Реалии.

Отмечается, что госпитализированы 54 человека – 49 детей и пятеро сотрудников лагеря.

Об этом в эфире местного радио сообщил так называемый "замглавы администрации" Евпатории Валерий Батюк.

Информацию о численности отравившихся подтверждают и в "Минздраве Крыма".

По словам замглавы евпаторийской "администрации", в городе создан оперативный штаб, который он же возглавляет. Батюк также сообщил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

"Работники пищеблока отстранены до предоставления документов (о качестве предоставляемых ими услуг –​ ред.)", – сказал замглавы "горадминистрации".

Чиновник сообщил, что в среду дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

"Есть два момента: это вирусная история и пищевое отравление. Но сегодня не хотелось бы делать поспешных выводов", – добавил Батюк.

Ранее сообщалось, что к медикам из-за плохого самочувствия обратилось около 40 детей отдыхающих в лагере Лучистый в Евпатории. Однако, директор лагеря заявил, что они не госпитализированы, а находятся в лагере.

Напомним, в детском лагере в Белгород-Днестровском районе Одесской области отравились 52 ребенка.

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Источник: korrespondent.net