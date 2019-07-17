МИД РФ обвинил США во лжи из-за истории с визами

МИД России обвинил во лжи американское посольство, сообщившее об отказе в выдаче российских виз учителям англо-американской школы в Москве. Как пишет в среду, 17 июля, Интерфакс, в МИД РФ заявили, что американская сторона скрывает часть обстоятельств этой истории.

По версии МИД, учителя американской школы в Москве долгое время ездили в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами при том, что школа работает как коммерческое предприятие.

"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", - заявили в Москве.

Там настаивают, что в течение многих лет просили американскую сторону привести в соответствие статус школы и визы учителей, однако этого сделано не было.

Накануне издание New York Times написала о том, что МИД РФ отказал в выдаче виз примерно 30 преподавателям Англо-американской школы. В этой школе учится 1,2 тысяч детей из 60 стран, многие из них - дети дипломатов и иностранных бизнесменов.

Сегодня эту информацию подтвердило посольство США в Москве. Там выразили надежду на то, что вопрос с визами удастся разрешить к началу учебного года, и призвали не использовать детей в качестве "пешек в дипломатической игре".

Ранее в МИД РФ заявили, что инициатива Конгресса США ввести санкции против инвестирования в экономику России может лишить американских граждан доходов.

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Источник: korrespondent.net