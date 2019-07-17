Рада не соберется на внеочередное заседание - СМИ

Верховная Рада не соберется на внеочередное заседание 18 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Раде.

Ранее сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский просит нардепов собраться на внеочередное заседание в четверг.

"Заявление президента было передано на имя Андрея Парубия. В ближайшее время глава Верховной рады Андрей Парубий ответит на заявление президента о созыве внеочередного заседания Рады. Внеочередного заседания скорее не будет. Возможно, они поздно подали и технологически это невозможно организовать", - сообщил собеседник издания.

Как сообщалось, в Офисе президента уже планируют дальнейшие шаги, если Рада не соберется.

Напомним, в пятницу, 12 июля, состоялось последнее пленарное заседание восьмого созыва Верховной Рады.

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Источник: korrespondent.net