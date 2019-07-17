В Ираке расстреляли турецких дипломатов, есть жертвы

В иракском городе Эрбиль произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 июля.

Изначально сообщалось о трех погибших дипломатах. Однако МИД Турции официально подтвердил гибель одного сотрудника дипмиссии.

В свою очередь, посольство Турции в Багдаде не стало опровергать информацию о смерти нескольких дипломатов, однако точные их должности пока не сообщаются.

Агентство Анадолу со ссылкой на владельца ресторана сообщает, что после того, как сотрудники дипмиссии вошли в здание, злоумышленник в гражданском открыл по ним огонь из двух пистолетов.

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Напомним, Эрбиль считается столицей Иракского Курдистана – государственного образования в составе Ирака со статусом широкой автономии, стремящегося к отделению. В Анкаре неоднократно высказывались против идеи независимости Иракского Курдистана.

Ранее турецкая авиация нанесла массированный удар на территории Ирака по позициям Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.

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Источник: korrespondent.net