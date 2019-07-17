Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 16:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

В Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды

Госгидрография обратилась в посольства Великобритании и Норвегии с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинские воды из международного оборота, сообщила пресс-служба ведомства.

В Госгидрографии подчеркнули: Россия незаконно производит морские навигационные карты на территорию Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Кроме того, страна-агрессор продает эти карты через компании Великобритании и Норвегии.

Такие действия России могут привести к техническим ошибкам в навигационном оборудовании судов и к гибели моряков, отметили в ведомстве. Кроме этого, такими действиями РФ забирает часть украинского рынка сбыта карт, нанося ущерб национальным интересам страны.

Украинская делегация 13 июня на заседании Гидрографической комиссии по Средиземному и Черному морям в Кадисе (Испания) выразила решительный протест против действий РФ и требовала прекратить нарушение норм международного права.

Также Госгидрография уже обратилась в посольства Великобритании и Норвегии, Международную гидрографическую организацию и соответствующие органы с требованием как можно быстрее помочь изъятию российских карт на украинском воды из международного оборота.

Ранее французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.