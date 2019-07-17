Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся - Песков

В Кремле заявляют, что Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков. Об этом в среду, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, переговоров об обмене украинских моряков не ведется", - подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Этот вопрос на повестке дня", - добавил он.

Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков подчеркнул, что комментировать их не станет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Как сообщалось, накануне в Офисе президента Украины заявили, что советники стран-участниц нормандского формата договорилист об обмене пленными в течение месяца.

Сегодня московский суд продлил арест 13 из 24 украинких моряков.