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17. 07. 2019

На Донбассе умер наблюдатель миссии ОБСЕ

В Краматорске умер наблюдатель Специальной мониторинговой миссии организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом говорится в сообщении Посольства Республики Польша в Украине в Twitter.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает глубокие соболезнования родственникам и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

🇵🇱 Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci obserwatora Specjalnej Misji Monitoringowej OBWE w Kramatorsku, pana Czesława Kąckiego. Ambasada RP w Kijowie składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, a także współpracownikom z SMM OBWE.

— PLinUkraine (@PLinUkraine) 17. heinäkuuta 2019

Причины смерти сотрудника не сообщаются.

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Источник: korrespondent.net

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