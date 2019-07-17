Зеленский предложил эксперимент для запуска аэропорта в Николаеве

Президент Зеленский в ходе рабочей поездкой в Николаевскую область предложил Мининфраструктуры в порядке эксперимента для налаживания регулярных рейсов направить в аэропорт Николаева диспетчеров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 17 июля.

Отмечается, что Зеленский поинтересовался у гендиректора аэропорта Федора Барны, сколько нужно средств, какие сроки достройки и какой пассажиропоток.

"Руководитель аэропорта отметил, что последними были чартерные полеты в июле, а регулярные рейсы не летают, в частности из-за нехватки диспетчеров. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк ответил, что диспетчеров не направляют именно из-за отсутствия загрузки и четких графиков регулярного авиасообщения. Президент обратился с просьбой направить диспетчеров на определенный период – для эксперимента, а гендиректор аэропорта должен обеспечить авиаперевозчиков", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что с ремонтом аэропорта сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов. По его словам, это касается эффективности использования средств.

Кроме того, ремонт сопровождают постоянные скандалы – судебные дела в отношении фирмы-подрядчика, трагическая ситуация с предыдущим директором аэропорта Владиславом Волошиным.

Присутствующие журналисты и активисты призвали президента помочь, чтобы было проведено расследование по использованию средств на ремонт аэродрома. Кроме того, отмечалось, что в области есть проблема с криминалитетом, рейдерскими захватами, коррупцией и т.д.

Ранее сообщалось, что Зеленский устроил перепалку с директором николаевского аэропорта Федором Барной.

Там же, в николаевском аэропорту, Зеленский в резкой форме потребовал от руководителя ОГА Вячеслава Боня писать заявление об увольнении.

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Источник: korrespondent.net