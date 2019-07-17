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17. 07. 2019

В Афганистане 18 спецназовцев погибли в бою с талибами

По меньшей мере 18 спецназовцев погибли в ходе столкновений с боевиками движения "Талибан" на северо-западе Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 17 июля.

Отмечается, что столкновения начались в понедельник вечером после того, как группа из 36 бойцов спецназа начала штурмовать штаб-квартиру талибов в провинции Бадгис. Бои продолжались несколько часов.

Как рассказал один из бывших парламентариев провинции Кази Абдул Рахим Рахин, в ходе столкновений были ликвидированы 19 боевиков, еще 20 получили ранения. Также он отметил, что талибы захватили шестерых военнослужащих.

Минобороны Афганистана подтвердило информацию об инциденте, однако не сообщило о потерях со стороны военных.

Напомним, 7 июля по меньшей мере 12 человек погибли и еще 150 пострадали в результате взрыва, произошедшего в городе Газни на востоке Афганистана.

Ранее в бою за КПП в Афганистане погибли 19 человек. На западе страны боевики "Талибана" совершили нападение на силовиков. Среди погибших девять сотрудников службы безопасности, полевой главарь талибов Муллах Гоусудинг и девять других боевиков.

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Источник: korrespondent.net

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