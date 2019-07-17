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17. 07. 2019

Украинским морякам продлили арест на три месяца

Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

"Продлить срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в постановлении суда в отношении каждого обвиняемого.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела.

Отметим, после встречи с российской коллегой украинский омбудсмен Людимила Денисова сообщила, что украинские моряки включены в список на обмен с Россией.

Накануне в Офисе президента Украины заявили, что советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

Переговоры по обмену украинских моряков не ведутся - Песков

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Источник: korrespondent.net

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