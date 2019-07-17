Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 18:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Всемирный конгресс украинцев попал в "черный список" Минюста РФ

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных Всемирный конгресс украинцев. Об этом в среду, 17 июля, сообщил глава департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков, пишет ТАСС.

"17 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Ukrainian World Congress (Всемирный конгресс украинцев, Канада)", - сообщил Чумаков.

Он отметил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ на основании решения заместителя генпрокурора РФ.

Как сообщалось, 11 июля Генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной в РФ организацией, так как ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Таким образом, в "черном списке" России 17 организаций.

Напомним, закон о нежелательных организациях запрещает таким структурам работать на территории РФ, а также исключает сотрудничество с ними. Президент России Владимир Путин подписал документ в мае 2015 года. 
 
 
Всемирный конгресс украинцев был создан в США в 1967 году. Сейчас штаб-квартира организации находится в канадском Торонто. Конгресс является координатором украинских диаспор по всему миру.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.