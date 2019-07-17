Всемирный конгресс украинцев попал в "черный список" Минюста РФ

Министерство юстиции России внесло в список нежелательных Всемирный конгресс украинцев. Об этом в среду, 17 июля, сообщил глава департамента организации и контроля Минюста РФ Андрей Чумаков, пишет ТАСС.
"17 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включен Ukrainian World Congress (Всемирный конгресс украинцев, Канада)", - сообщил Чумаков.
Он отметил, что НПО включена в перечень в соответствии с федеральным законом О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ на основании решения заместителя генпрокурора РФ.
Как сообщалось, 11 июля Генпрокуратура РФ признала Всемирный конгресс украинцев нежелательной в РФ организацией, так как ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".
Таким образом, в "черном списке" России 17 организаций.
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Источник: korrespondent.net
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