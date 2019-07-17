Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 18:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

В Нигерии 12 человек погибли в результате обрушения здания

По меньшей мере 12 человек погибли, еще четыре пострадали в Нигерии в результате обрушения здания, состояние которого было оценено экспертами как неудовлетворительное. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную службу ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Мы обнаружили 12 тел на месте обрушения здания, еще четыре человека получили травмы, им оказывается помощь в больнице", - приводит телеканал слова ее представителя.

Отмечается, что спасателям удалось вызволить семь человек из-под обломков разрушенного трехэтажного здания, в котором располагались магазины и жилые апартаменты.

В данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены, следователи выясняют детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Молдове обрушился девятиэтажный дом. Жертв удалось избежать благодаря проведенной заранее эвакуации жителей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Камбодже обвалилась многоэтажка, есть жертвы

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.