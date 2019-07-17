Місць вистачить всім: За сприяння Володимира Нідзельського у потязі Київ-Бровари додали вагони

Цього домігся кандидат у народні депутати по 97 округу Володимир Нідзельський, який звернувся до Укрзалізниці з вимогою вирішити проблему.

З словами Володимира Нідзельського, проблема з транспортною розв’язкою є у всій Україні.

"Мало того, що вагони у потягах в жахливому стані і потребують капітального ремонту, їх ще й катастрофічно не вистачає для перевезення пасажирів. У Броварах щодня виїжджають сотні людей до Києва, здебільшого на роботу. Вони їдуть заробляти собі на життя, сплачувати державі податки, та натомість держава обертається до них спиною", - розповів Володимир Нідзельський.

Як відзначають жителі Броварів, за останні вісім років кількість вагонів у потязі ззменшилась з 10 до шести, натомість кількість пасажирів тільки зростає.

"Зараз у потязі всього 6 вагонів, якби хоча б 8 було, вони повністю забиті, люди змоушені стояти в табурах та, навіть, туалетах. Люди як тюлька їдуть", - обурюються місцеві.

Реагуючи на звернення мешканців Броварів, кандидат у народні депутати Володимир Нідзельський одразу звернувся до керівництва Укразалізниці з проханням вирішити цю проблему. За чіткої та принципової позиції Нідзельського, результату не довелось довго чекати - кількість вагонів у потязі уже збільшили на 2, відтак їх тепер 8, що значно покращить ситуацію з перевезенням.

"Зрозуміло, що це лише перший крок до вирішення проблеми. Потрібно додавати ще кілька вагонів, більше того, відремонтувати їх до належного стану. Мої земляки заслуговують на комфортне та безпечне життя. Зобов’язуюсь не зупинятись на досягнутому, та продовжувати вирішувати проблему пасажирських перевезень на окрузі працюючи у Верховній Раді", - запевнив Володимир Нідзельський.

Источник: korrespondent.net