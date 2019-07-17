Контроль всей информации. У Зеленского расширят полномочия Нацсовета

В Офисе президента Украины считают необходимым расширить полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в комментарии Укринформу.

"Мы понимаем, что Национальный совет надо переделывать, к его функциям что-то добавлять. Мы сейчас разрабатываем такую "историю". Я думаю, что через неделю или две у нас будет решение о Национальном совете, потому что он как контролирующий орган не имеет никаких рычагов влияния. Мы понимаем, что уже все страны пошли вперед ... То, что Нацсоветконтролирует телевидение и радиовещание - это хорошо, но возможно надо объединить несколько органов с Национальным советом, чтобы это был один большой орган, который будет контролировать все вопросы информации", - отметил Тимошенко.

При этом он не уточнил, какие именно ведомства планируют объединить с Нацсоветом, но подчеркнул, что в Офисе президента есть три пути решения этого вопроса.

"Какие органы - я не могу сейчас вам сказать, потому что у нас есть три пути решения: объединить так, так или иначе, но Национальный совет должен стать органом, который будет действительно контролировать и решать вопрос контроля информационного пространства в Украине", - сказал заместитель руководителя ОПУ.

Накануне Зеленский обновил состав Нацсовета по антикоррупционной политике. В состав Национального совета по антикоррупционной политике вошли Иван Баканов и Максим Нефедов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net