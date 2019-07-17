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17. 07. 2019

Наркобарона Коротышку приговорили к пожизненному сроку

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего главаря наркокартеля Синалоа Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка к пожизненному тюремному заключению. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

В феврале жюри присяжных суда признало бывшего главаря наркокартеля Синалоа виновным в участии в преступном сообществе, в сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков.

Напомним, впервые наркобарона задержали в 1993 году в Гватемале и выдали Мексике, где его приговорили к 20 годам тюрьмы за убийства и контрабанду запрещенных веществ. Однако Гусман подкупил тюремщиков и в 2001 году сбежал из тюрьмы строгого режима. Его объявили в розыск.

На ранчо наркобарона Коротышки нашли экзотических птиц
 
Коротышку повторно арестовали в 2014 году, но спустя год он снова сбежал из тюрьмы, прорыв полуторакилометровый тоннель. В третий раз его поймали в 2016 году и спустя год выдали США.

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Источник: korrespondent.net

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