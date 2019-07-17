Гройсман передал для ПЦУ помещения в центре Киева

Правительство готово в рамках своих возможностей и полномочий всесторонне содействовать процессу становления Православной церкви Украины, которое продолжается сейчас.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием, сообщает сайт КМУ.

"Православная церковь Украины теперь имеет возможность для своей деятельности - не только в храмах, но и в административном здании. Сейчас идет процесс становления церкви, поэтому правительство приняло решение передать помещение. Надо со стороны государства и дальше помогать", - сказал Гройсман.

В свою очередь митрополит Епифаний отметил, что решение правительства действительно историческое для ПЦУ.

"Это подтверждает, что Вы - человек слова. У нас долгие и партнерские отношения между государством и Церковью. За последнее время сделано много добрых дел. Вы всегда откликаетесь, когда мы обращаемся за помощью. Вы решаете те вопросы, которые возникают не только перед нашей церковью, но и перед государством в целом", - сказал глава ПЦУ.

Встреча главы правительства с предстоятелем ПЦУ состоялась по случаю передачи в пользование церкви помещения в центре столицы. По плану, оно станет административным зданием. Решение было принято сегодня, 17 июля, во время заседания правительства.

Ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний назвал количество приходов в Украине. По его словам, больше всего их находится во Львовской области.

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Источник: korrespondent.net