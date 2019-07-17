Отравление в кафе под Ровно: число заболевших возросло до 80

Количество пострадавших после посещения кафе Гурман в поселке Мизоч под Ровно увеличилось до 80 человек, среди заболевших – 15 детей. Об этом сообщает ГУ Ровенский областной лабораторный центр.

Также известно, что на больничных койках оказались жители не только Ровенской, но и Волынской области.

"Госпитализированы 69 больных, из них 51 (10 детей) в Здолбуновскую ЦРБ, 11 (3) в Кременецкую ЦРБ, 3 (1) в Дубенскую ЦРБ, 4 (1) в Ровенскую центральную городскую больницу. Остальные 11 больных лечатся амбулаторно (г. Ровно – 8, Гощанский район – 2, Шацкий район – 1)", – сказано в сообщении.

По предварительным результатам, у больных выделяется сальмонелла.

Ранее сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей.

Ранее стало известно, что в Луцке десять человек отравились пиццей.

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Источник: korrespondent.net