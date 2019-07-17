Зеленский в Харькове пригрозил силовикам

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, находится с рабочей поездкой в Харьковской области, сообщает издание STATUS QUO.

Под руководством главы государства проходит совещание, которое посвящено вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области. Ключевой темой для обсуждения является проблема незаконных рубок в лесах.

Зеленский во время совещания поручил силовикам разобраться в вопросе незаконных вырубок и добавил: "Если вы сможете этого сделать, ваши места займут другие люди".

Как сообщалось, в ходе визита в Николаев Зеленский отчитал губернатора, устроил перепалку с директором аэропорта, а сам город назвал самым бандитским в Украине.

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Источник: korrespondent.net