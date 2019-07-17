Убийство ребенка по Киевом: наказаны 12 копов

По результатам служебного расследования уголовного производства, открытого по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, привлечены к ответственности 12 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 17 июля.

Отмечается, что уволены шесть руководителей районного отдела полиции. А руководители управления превентивной деятельности привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время на замещение вакантных должностей в Переяслав-Хмельницком отделе полиции объявлен конкурс из числа действующего полицейского резерва.

Кроме того, после завершения служебного расследования дела об убийстве ребенка было принято решение о назначении нового руководителя полиции Киевской области. Им стал Андрей Небытов, ранее занимавший должность заместителя начальника областного управления полиции.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого Кирилл Тлявов попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве прошла акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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Источник: korrespondent.net