Новая глава Еврокомисии. Что ожидать Украине

Главную должность в Евросоюзе - председателя Еврокомиссии - займет министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Вечером 16 июля депутаты Европарламента поддержали ее кандидатуру.

После официального утверждения в должности фон дер Ляйен - гинеколог по специальности, мать семерых детей и давняя соратница канцлера ФРГ Ангелы Меркель - станет первой женщиной на этом посту.

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Европейского союза. До осени его возглавляет эксентричный люксембуржец Жан-Клод Юнкер. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как в Европарламенте делили главный пост

С 23 по 26 мая во всех государствах-членах ЕС прошли выборы в главный законодательный орган блока - Европейский парламент. На этих выборах явка оказалась самой высокой за последние 20 лет - более 50 процентов.

У каждой партии были свои кандидаты на ключевые посты органа. Задолго до начала выборов на пост главы Еврокомиссии претендовал немецкий политик Манфред Вебер, обещавший остановить газпопровод Северный поток-2.

Однако на этих выборах центристы потеряли свое уверенное большинство и баланс власти в Европарламенте сместился от консерваторов к либералам и его кандидатуру не поддержали.

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Назначение на ключевые посты в руководстве Европарламента показали не один раскол в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, которые переживает сложные времена из-за Brexit, подъема национализма и слабого экономического роста.

Германия и Франция спорили за пост главы ЕК, но едва достигнутому компромиссу воспрепятствовали страны Вышеградской четверки при поддержке Италии, у которых отношения с Брюсселем расстроились из-за миграционного кризиса.

Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию не устроил предлагаемый на этом пост заместитель Юнкера, бывший глава голландского МИД Франс Тиммерманс, который на своем посту отчитывал эти страны за авторитарную политику.

Кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен поддержали главы всех стран Евросоюза, кроме Меркель, поскольку в ее партии большинство было против.

16 июля выступления фон дер Ляйен выступила с речью в Ервопарламенте перед голосованием. Она рассказала, что Вторая мировая война, "которая началась по вине Германии", закончилась, когда ее отцу было пятнадцать.

"Своим детям он часто говорил о том, как важно было для него, что другие страны вновь протянули нам руку и приняли нас в круг демократических народов", - вспоминала она.

Выступая перед депутатами на заседании в Брюсселе, фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссии служил еще ее отец.

"Поэтому я родилась в Брюсселе и стала европейкой еще до того, как узнала, что я немка. И поэтому для меня существует только одна цель: единая и сильная Европа", - сказала.

Несмотря на ее подержку главами всех ченов ЕС, евродепутаты голосовали за нее неохотно: за - 383 голоса при необхдимых 374, против высказались 327 человек, 22 воздержались.

Чем занимается Еврокомиссия

Европарламент лишен законодательной инициативы, но без его одобрения законы не принимаются и он также имеет право вносить правки в законопроекты. Так было, к примеру, с газовой директивой, которую ЕП ужесточил из-за Северного потока-2.

В законодательной ветви первую скрипку играет Европейский совет, который состоит из глав всех 28 государств ЕС и определяет политику союза.

Одна из основных задач Еврокомиссии - следить за соблюдением законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан: от качества продуктов питания до инвестиций в общеевропейскую экономику.

В отношении страны ЕС, нарушающей законы, Еврокомиссия может начать штрафную процедуру. Она также участвует в решении ключевых политических вопросов.

Кроме того, Еврокомиссия занимается разработкой законопроектов, которые затем должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом в рамках многоэтапного процесса. При этом ЕК независимо определяет свои приоритеты.

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Для Украины Европейская комиссия важна, поскольку она занимается отношениями со странами, подписавшими соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и кандидатами на вступление в блок.

Еврокомиссия состоит из двух частей. Первая - 28 комиссаров ЕС, представляющих все страны Евросоюза. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности Евросоюза. Портфели между ними распределяет председатель Еврокомиссии - к примеру, назначает комиссаров ЕС по вопросам конкуренции, транспорта и развития.

Вторая часть Еврокомиссии - ее рядовые сотрудники - высококвалифицированные эксперты из всех стран-членов ЕС, выбранные посредством открытых конкурсов. Постоянный штат ЕК составляет 25 тысяч человек.

Что известно об Урсуле

Урсула Фон дер Ляйен является членом правящей в Германии Христианско-демократической партии. В большую политику ее привела Ангела Меркель. До недавнего времене ее считали одной из преемниц канцлера. Но на данный момент это другая женщина - Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

До 14 лет Урсула жила в Брюсселе, где ее отец Эрнст Альбрехт занимал руководящие посты в Европейском экономическом сообществе, на основе которого был создан Европейский Союз. Поэтому фон дер Ляйен, кроме немецкого, свободно владеет английским и французским языками.

В правительстве Меркель она занимали разные посты: министр по делам семьи, министр здравоохранения, министр обороны. На последней должности фон дер Ляйен провела шесть лет - дольше, чем все 17 ее предшественников-мужчин.

Когда она возглавила министерство обороны, то оно остро нуждалось в современных вооружениях, профессиональном планировании и новых квалифицированных кадрах, поэтому потребовала увеличения расходов на оборону. Она также добилась увеличения численности армии.

Но были и скандалы, которые запятнали до этого безупречную репутацию Урсулы. Ее промахи связаны с кадровыми назначениями и дорогими контрактами.

До Минобороны фон дер Ляйен была одним из самых популярных немецких политиков и любимицей ток-шоу, но в последствии обвалила свой рейтинг.

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В последнее время отна также занималась вопросом создания Европейского оборонного союза - аналог НАТО, но только для стран Евросоюза.

Отношение к Украине

Урсулу фон дер Ляйен называют проамериканским политиком. Она против поставок летального оружия Украине, но призывает Запад вести себя более жестко с Россией для урегулирования ситуации на Донбассе.

К политике российского президента Владимира Путина она относится однозначно критически и не раз публично заявляла об этом. Когда она говорит о ситуации в Украине, то использует слово "агрессия", чтобы описать действия России.

Фон дер Ляйен также требует от Москвы освободить украинских моряков, захваченных в результате инцидента в Керченском проливе, и вернуть Украине арестованные суда.

Она уверена, что Россия ведет агрессивную внешнюю политику в Европе, представляет собой угрозу не только для Украины, но и для стран Балтии.

Весной прошлого года в интервью газете Bild Урсула фон дер Ляйен призывала "быть готовым к диалогу с Москвой с позиции сплоченности и силы". Путин, по ее словам, слабость не уважает, а "попытки втереться в его доверие и уступчивость не сделают его более дружелюбным".

Эти заявления вызвали резкую реакцию в Москве. Так, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил тогда, что коллегам из Германии следовало бы "лет 200" молчать на этот счет.

"Сами не читаете - спросите у дедушек, каково это - говорить с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать", - сказал тогда он.

Что касается санкций против России, то она разделяет позицию Меркель в этом вопросе: будут отменены, только после выполнения всех требований.

Крамп-Карренбауэр, фон дер Ляйен и Меркель / EPA

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Источник: korrespondent.net