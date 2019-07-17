Киев выразил протест из-за продления ареста морякам

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения суда в Москве о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ в Черном море 25 ноября 2018. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в среду, 17 июля.

"Удержание Россией под стражей 24 украинских военнослужащих и трех военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил немедленно и безусловно освободить украинские военно-морские корабли и членов их экипажей.

"Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушеним Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", – отметили в МИД.

В свою очередь замглавы МИД Елена Зеркаль заявила, что продление ареста для украинских моряков – "очередной российский выстрел себе в ногу".

"Давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти. До тех пор, пока Россия будет неправомерно удерживать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ – от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН", – написала Зеркаль на своей странице в Facebook.

Ранее в среду стало известно, что суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста всем 24 украинским морякам, задержанным в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Отметим, что после встречи с российской коллегой украинский омбудсмен Людимила Денисова сообщила, что украинские моряки включены в список на обмен с Россией.

Накануне в Офисе президента Украины заявили, что советники стран-участниц нормандского формата договорились об обмене пленными в течение месяца.

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Источник: korrespondent.net