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17. 07. 2019

Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом говорится в интервью главы государства на Youtube-канале Зе!Президент.

По словам украинского лидера, все партнеры Украины были против того, чтобы он звонил президенту России.

"Все, скажем так, партнеры Украины были против, чтобы я звонил Путину. Я решил, потому что это вопрос, прежде всего Украины и наших граждан. Мы должны благодарить западных партнеров за поддержку, но также иметь свое мнение", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в ходе беседы с лидером РФ он обсудил передачу пленных "всех на всех".

"Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных "всех на всех". Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны", - заявил он. 

Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры. Глава Украины предложил российскому президенту новый формат переговоров в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

Накануне днем Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.

Президенты обсудили возможные варианты переговоров, а также освобождение задержанных граждан.

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Источник: korrespondent.net

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