"Хватит ныть". Трампа опять винят в расизме

Дональд Трамп продолжает генерировать невероятное количество скандалов. На этот раз от него, конечно, через Twitter, досталось представительницам Конгресса.

14 июля в серии твитов Трамп выразил недоумение поведением “прогрессивных женщин-демократов” в Конгрессе, которые “приехали из стран с коррумпированным и недееспособным правительством”. И тут понеслось.

Что написал Трамп

Президент США призвал “приехавших” не указывать американцам, как управлять страной.

“Почему бы им не уехать обратно и не помочь наладить дела в своих разрушенных и зараженных преступностью странах?”, - отметил Трамп.

Он не назвал имена женщин, которых имел в виду. Но американские СМИ предположили, что речь идет о Ильхан Омар (представляет в Конгрессе штат Миннесота), Александрии Окасио-Кортес (Нью-Йорк), Рашиды Тлаиб (Мичиган) и Айанны Прессли (Массачусетс).

Есть один нюанс. Только одна из этих женщин – демократок родилась не в США - Омар, которая приехала из Сомали в возрасте 12 лет. Четырех этих женщин в США называют Отрядом.

После выпада против женщин Трампа обвинили в расизме. Ему и не привыкать, собственно. Остановило ли это президента США? Конечно, нет. Он продолжил атаку.

"Если вы все время чем-то недовольны, все время жалуетесь, вы можете уехать отсюда", - заявил Трамп.

"Это люди, которые, по моему мнению, ненавидят нашу страну. Насколько мне известно, если вы ненавидите нашу страну, вы здесь несчастны, то вы можете уехать отсюда", - добавил президент.

Кроме того, он заявил, что не обращает внимание на обвинения в расизме, которые звучат в его адрес из-за последних заявления: "Меня это не касается, потому что многие со мной согласны", - сказал Трамп.

Ответ демократок

29-летняя Окасио-Кортес — самая молодая женщина-член Конгресса, Омар и Тлаиб — первые мусульманки в Конгрессе, Прессли — первая афроамериканка, представляющая штат Массачусетс. Журналисты прозвали их Отряд, поскольку Окасио-Кортес, Омар, Тлаиб и Прессли придерживаются левых взглядов и имеют общее мнение по ряду вопросов — например, по экологии и иммиграции.

Тлаиб призвала к импичменту Трампа.

Окасио-Кортес ответила президенту в Twitter: "Кроме того, что вы не принимаете Америку, которая выбрала нас, вы не можете принять, что мы вас не боимся".

Омар сказала президенту, что он "разжигает белый национализм". Она также назвала Трампа "худшим, самым коррумпированным и недееспособным президентом, которого мы когда-то видели".

Все дело в выборах?

В США полным ходом идет президентская избирательная кампания-2020. Дональд Трамп надеется переизбраться на второй срок.

Может показаться, что это импровизационное безумие, когда президент США Дональд Трамп говорит американским гражданам в Конгрессе "вернуться" туда, откуда они приехали, но близкие к главе Белого дома говорят, что за его кампанией по переизбранию стоит много вычислений, пишет американское издание Axios.

"Это главное в его стратегии 2020 года", - сказали источники издания. Партнеры Трампа предсказывают больше, а не меньше, о безумстве гонения в гонке.

Трамп знает, что в 2016 году он выиграл голосование среди белых американцев на более чем 20%. Он надеется, что сможет увеличить их явку еще выше, особенно среди старших, белых евангелистов.

Трамп знает, что большинство его избирателей вряд ли его бросят, какими бы оскорбительными ни были его комментарии.

Издание пишет, что американский президент смотрит консервативный телеканал Fox News и знает, что, например, демократка Александрия Окасио-Кортез, в частности, является мошенником для пожилых белых избирателей, особенно мужчин. Она молодая, латиноамериканка, женщина и демократическая социалистка – цель для нападений – четыре из четырех.

Источник: korrespondent.net