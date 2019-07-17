КСУ вынес решение по закону об образовании

Закон Украины "Об образовании" соответствует Конституции Украины". Об этом говорится в решении Конституционного Суда Украины, который обнародовала пресс-служба суда в среду, 17 июля.

Конституционный Суд принял решение по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об образовании" от 5 сентября № 2145-VIII, признав его таким, что отвечает Конституции Украины (конституционным).

"Исследовав Закон в аспекте обеспечения баланса между изучением и применением государственного языка и свободным развитием, использованием, защитой языков национальных меньшинств и коренных народов Украины, Конституционный Суд Украины указывает, что закон гарантирует национальным меньшинствам и коренным народам Украины право на изучение родного языка и предусматривает изучение государственного украинского языка, что является одним из условий их полноценной интеграции в украинское общество", - говорится в решении.

Ранее Закарпатье посетил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, где напомнил, что Будапешт снимет вето на переговоры Украины с НАТО, если Киев вернет закарпатским венграм "право на обучение на родном языке".

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Источник: korrespondent.net