Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 22:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

В Минске договорились о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени", - написала Олифер.

Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры. Глава Украины предложил российскому президенту новый формат переговоров в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

Накануне днем Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.

Президенты обсудили возможные варианты переговоров, а также освобождение задержанных граждан.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.