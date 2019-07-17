В Минске договорились о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон, подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, в ночь с 21 на 22 июля 2019 по киевскому времени", - написала Олифер.

Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры. Глава Украины предложил российскому президенту новый формат переговоров в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.

Накануне днем Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.

Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.

Президенты обсудили возможные варианты переговоров, а также освобождение задержанных граждан.

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Источник: korrespondent.net