Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2019, четверг, 00:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Зеленский сообщил о "новых правилах" для олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха ждет "большая финансовая нагрузка". Об этом он рассказал в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе!Президент.

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. "Встретились с Ахемтовим, поставили условия, что мы отменим Роттердам+ - и мы его отменили... Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса", - сказал Зеленский.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами". Президент уверен, что все олигархи, у которых нет криминала, должны инвестировать много денег, которые они разными путями заработали". 

"Если есть криминал, то будем сажать. У которых нет криминала, должны вкладывать деньги", - добавил Зеленский.

"Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - подчеркнул президент. 

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен привлечь на Донбасс инвестиции. Для этого в начале осени будет организован инвестиционный форум.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.