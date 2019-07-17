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17. 07. 2019

США исключат Турцию из программы F-35

 
Турция не сможет участвовать в программе поставок американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из за покупки у РФ зениных ракетных систем С-400. Об этом в среду, 17 июля, заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
 
"К сожалению, решение Турции о покупке российских ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в (программе) F-35. F-35 не может сосуществовать с российской платформой по сбору разведывательной информации, которая будет использоваться для изучения его (истребителя) передовых возможностей", − говорится в заявлении Гришем.
 
По ее словам, США предлагали Турции "перейти в начало очереди" на приобретение американских ЗРК Patriot, но не добились успеха.
 
При этом Вашингтон продолжит сотрудничать с Анкарой в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских ЗРК.
 
"Наши отношения в военной сфере прочные, и мы будем продолжать широко сотрудничать с Турцией, учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400", − отметили в Белом доме.
 
Как уточнила замминистра обороны по закупкам Эллен Лорд, участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года.
 
"Мы идем по хорошо спланированному пути сворачивания (участия Турции) в марте 2020 года на этот момент… Мы свернем это в марте 2020 года", − указала Лорд. 
 
Напомним, Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. 
 
Вместе с США в проекте создания истребителей до настоящего времени принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.
 
Ранее сообщалось, что поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались 12 июля.
 
США активно выступали против сделки Анкары и Москвы и предлагали приобрести взамен С-400 комплексы Patriot.
 
При этом Вашингтон грозил приостановить или отменить продажу Турции истребителей F-35.

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Источник: korrespondent.net

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