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18. 07. 2019

ВОЗ объявила лихорадку Эбола в Конго чрезвычайной ситуацией

 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". Такое решение он принял в среду, 17 июля, по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям.
 
"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", − заявил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам заседания экспертов.
 
Он пояснил, что мотивом для такой рекомендации комитета послужили зарегистрированные в последние дни случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДР Конго, а также в Уганде. 
 
"Согласно нашей оценке, риск распространения Эболы в ДР Конго и регионе остается очень высоким, а риск распространения за границы региона − низким", − указал Гебрейесус.
 
При этом он подчеркнул, что "ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю (с ДР Конго).
 
Напомним, десятая вспышка эпидемии вируса Эбола началась в ДР Конго в конце июля − начале августа прошлого года. По состоянию на 16 июля в стране зарегистрированы 2512 случаев лихорадки. Умерли 1676 человек, 703 выздоровели, остальные находятся на излечении.
 
Ежедневно врачи фиксируют в среднем 12 случаев заболевания.
 
Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях − внутренние и внешние кровотечения.
 
Уганда победила лихорадку Эбола

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Источник: korrespondent.net

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