Волкер против решения Зеленского о люстрации

США не поддерживают решение президента Украины Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, которые занимали посты с 2014 по 2019 год. Об этом в среду, 17 июля, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов в Атлантическом совете в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

"Такого рода политическое возмездие фактически отвлекает от дела продвижения своей страны вперед и, я думаю, это (продвижение страны вперед) именно то, на чем Украине действительно необходимо сосредоточить свое внимание", − подчеркнул Волкер.

Представитель США также указал на необходимость борьбы с коррупцией и олигархами в Украине таким образом, "чтобы сохранить страну единой и позволить ей продвигаться вперед".

Напомним, 11 июля Зеленский заявил о намерении расширить закон о люстрации, распространив его действие на чиновников времен президентства Петра Порошенко.

Позже был обнародован текст законопроекта с перечнем должностей, которые предлагается люстрировать.

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Источник: korrespondent.net