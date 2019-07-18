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18. 07. 2019

Волкер заявил о давлении Кремля на Зеленского

 
Продолжение ареста украинским морякам, а также решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей является попыткой Кремля давить на президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов. Об этом в среду, 17 июля, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Голос Америки.
 
"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент (РФ Владимир – ред.) Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", − отметил Волкер.
 
При этом он выразил сомнение, что такой шаг сработает.
 
"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", − указал представитель Госдепа.
 
Напомним, 17 июля Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке. Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.
 
Также в среду стало известно, что суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в ноябре в Керченском проливе.
 
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Источник: korrespondent.net

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