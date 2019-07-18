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18. 07. 2019

Турция призвала США отказаться от решения по F-35

 
Министерство иностранных дел Турции призвало США отказаться от исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщило 18 июля агентство Anadolu.
 
"Исключение из программы по производству F-35 Турции, которая является одним из основных ее партнеров, несправедливо. Также лишены оснований утверждения о том, что ЗРК С-400 ослабят F-35", − подчеркнули в турецком МИД.
 
В ведомстве также указали, что решение США не соответствует духу сотрудничества и не имеет законных оснований.
 
"Этот односторонний шаг не соответствует духу альянса и не имеет какого-либо законного основания. <...> США оставили без ответа наше предложение о создании совместно с НАТО рабочей группы (по С-400), это указывает на то, что у американской стороны отсутствует воля к добросовестному урегулированию проблемы", − говорится в заявлении.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля администрация США заявила, что решение Анкары купить российские ЗРК С-400 делает невозможным ее участие в программе создания истребителей F-35.

В Пентагоне уточнили, что участие Турции в программе F-35 будет окончательно прекращено в марте 2020 года. 

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Источник: korrespondent.net

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