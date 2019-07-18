В канцелярии Меркель оценили ее здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и готова остаться на посту до парламентских выборов 2021 года. Об этом 17 июля сообщил в интервью Reuters руководитель ее канцелярии Хельге Браун.

"У нее хорошее здоровье", − отметил Браун добавив, что "конечно" она в состоянии выполнять свои обязанности до федеральных выборов в октябре 2021 года.

"Она (Меркель) выдвигала свою кандидатуру (в 2017 году) на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца", − подчеркнул глава канцелярии.

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

После трех инцидентов с дрожью канцелярия Меркель изменила протокол церемонии встречи иностранных гостей.

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Источник: korrespondent.net