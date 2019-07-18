Вопрос исключения Турции из НАТО не стоит − генсек

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ни один из членов альянса не поднимал вопрос об исключении Турции. Об этом он заявил 17 июля в ходе Аспенского форума по безопасности.

"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", − отметил Столтенберг, комментируя ситуацию с покупкой Анкарой российских С-400.

Он добавил, что "С-400 невозможно интегрировать в единую систему ПВО и ПРО альянса", однако Турция может по-прежнему быть ее частью с точки зрения других возможностей.

"У них есть самолеты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы ПВО и ПРО", − указал генсек НАТО. Ранее в Белом доме заявили, что Турция не сможет участвовать в программе поставок истребителей F-35 из-за покупки у РФ зенитных ракетных систем С-400. Также в Вашингтоне подчеркнули, что приобретение Анкарой С-400 "подрывает обязательства страны в рамках НАТО и это будет иметь "пагубные последствия" для страны.

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Источник: korrespondent.net