Столтенберг рассказал об ответе НАТО на выход России из ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс воздержится от зеркального ответа на выход России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и будет согласовывать взвешенные ответные меры. Об этом он рассказал в среду, 17 июля, выступая на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, сообщает ТАСС.

"Мы все готовимся к ситуации в мире, при которой ДРСМД не будет существовать, а Россия будет обладать большим количеством ракет средней и меньшей дальности", − отметил Столтенберг.

Он указал, что члены НАТО договорились координировать и взвешивать предпринимаемые меры не на уровне отдельных государств, а на уровне всего альянса.

"Мы не будем зеркально повторять то, что делает Россия, это значит, что мы не станем размещать элементы противоракетной обороны. Мы будем наращивать боеготовность своих сил", − пояснил генсек.

Столтенберг повторил оценку, что на данный момент НАТО не видит "со стороны России никаких признаков" того, что она продолжит соблюдать ДРСМД и после 2 августа, когда истекает срок его действия. "Интегрированная система ПРО уже дислоцирована в Европе, и у нас нет иного выхода, как укреплять ее. Я нарочно выражаюсь осторожно, чтобы не слишком вдаваться в детали, отчасти из-за того, что мы продолжаем призывать Россию возобновить выполнение этого договора", − подчеркнул генсек НАТО. Как сообщал Корреспондент.net , в феврале этого года США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Москва ответила на действия Вашингтона зеркально.

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Источник: korrespondent.net