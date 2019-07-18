В Японии подожгли студию аниме, 40 пострадавших

По меньшей мере 38 человек пострадали в результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в городе Киото. Об этом в четверг сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Возгорание произошло около 10:30 утра по местному времени (4:30 по Киеву). Предположительно, имел место поджог.

На месте происшествия полиция задержала мужчину с канистрой, в которой было горючее вещество.

Судя по кадрам телеканала, трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. Тушение огня все еще продолжается. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок. Больше всего пострадали второй и третий этаж студии.

Напомним, несколькими днями ранее в Мукачево загорелся склад Новой почты.

Ранее сообщалось, что в Киеве дотла сгорело кафе. Недалеко от места происшествия нашли двоих работников бара. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, а во время начала пожара спали рядом с заведением.

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Источник: korrespondent.net