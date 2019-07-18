Итоги 17.07: "Подарок" Путина и встреча в Минске

В Минске состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу
Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО провела заседание в Минске. По итогам встречи стало известно, что участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля, соблюдении Минских договоренностей и доступе СММ ОБСЕ по всей территории Украины.
Путин расширил указ о российских паспортах для украинцев
Президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке.
Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.
Украинским морякам в РФ продлили арест
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.
В Чернобыле возобновил работу завод по переработке радиоактивных отходов
На Чернобыльской АЭС возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов.
Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, за неделю эксплуатации было переработано 2755 килограммов радиоактивных материалов.
Россия и США провели переговоры в Женеве
Делегации США и России провели консультации в Женеве, но которых обсудили национальную стратегическую политику с целью предотвращения недопонимания по ряду вопросов.
Как отметили в Госдепе, американская сторона обсудила с российскими коллегами свои военные доктрины, которые касаются, в частности, ядерного оружия и противоракетной обороны.
Для Украины оказался невыгодным Шелковый путь
Замминистра инфраструктуры Виктор Довгань заявил, что Китай не использует транспортный коридор Новый Шелковый путь, отправляя грузы преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь.
Довгань также отметил, что из-за транзитных ограничений России украинский экспорт в Среднюю Азию упал в десять раз за три года.
КСУ вынес решение по закону об образовании
Конституционный суд признал, что закон Украины Об образовании соответствует основному закону.
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Источник: korrespondent.net
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