Итоги 17.07: "Подарок" Путина и встреча в Минске

В Минске состоялись переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО провела заседание в Минске. По итогам встречи стало известно, что участники договорились о бессрочном прекращении огня с полуночи 21 июля, соблюдении Минских договоренностей и доступе СММ ОБСЕ по всей территории Украины.

Путин расширил указ о российских паспортах для украинцев

Президент России Владимир Путин расширил действие указа о предоставлении украинцам гражданства РФ в упрощенном порядке.

Теперь воспользоваться им смогут украинцы, проживающие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей", но и жители этих областей в целом.

Украинским морякам в РФ продлили арест

Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

В Чернобыле возобновил работу завод по переработке радиоактивных отходов

На Чернобыльской АЭС возобновил работу завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, за неделю эксплуатации было переработано 2755 килограммов радиоактивных материалов.

Россия и США провели переговоры в Женеве

Делегации США и России провели консультации в Женеве, но которых обсудили национальную стратегическую политику с целью предотвращения недопонимания по ряду вопросов.

Как отметили в Госдепе, американская сторона обсудила с российскими коллегами свои военные доктрины, которые касаются, в частности, ядерного оружия и противоракетной обороны.

Для Украины оказался невыгодным Шелковый путь

Замминистра инфраструктуры Виктор Довгань заявил, что Китай не использует транспортный коридор Новый Шелковый путь, отправляя грузы преимущественно через Казахстан, Россию и Беларусь.

Довгань также отметил, что из-за транзитных ограничений России украинский экспорт в Среднюю Азию упал в десять раз за три года.

КСУ вынес решение по закону об образовании

Конституционный суд признал, что закон Украины Об образовании соответствует основному закону.

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Источник: korrespondent.net