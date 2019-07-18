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18. 07. 2019

Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, без потерь

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Николаевка, Широкино, Марьинка, Водяное, Павлополь, Богдановка, Талаковка, Красногоровка, Пески, Катериновка.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - отметили в ООС.

По данным разведки 17 июля четверо врагов были ранены.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение суток 16 июля на Донбассе было восемь обстрелов.

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Источник: korrespondent.net

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