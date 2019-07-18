Красный Крест отправил на Донбасс гуманитарную помощь

К временно оккупированным территориям Донбасса через КПВВ Новотроицкое проехали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

“Через КПВВ Новотроицкое последовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. Для жителей Донецкой и Луганской областей отправлено медицинское оборудование, средства гигиены и продуктовые наборы от Международного Комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны”, — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что все КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме.

Также в Госпогранслужбе сообщили, что пассажиро-транспортный поток на линии разграничения увеличился. Через КПВВ за минувшие сутки последовало 44,8 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Напомним, на прошлой неделе на Донбасс прибыло девять грузовиков с гуманитаркой от Красного Креста. Они привезли почти 180 тонн продуктов.

Также на прошлой неделе ООН направила на Донбасс грузовик с медицинским оборудованием.

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Источник: korrespondent.net