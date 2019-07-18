Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2019, четверг, 10:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
18. 07. 2019

Лавров обвинил Данию из-за Северного потока-2

Россия расценивает затягивание Данией рассмотрения заявок на строительство газопровода Северный поток-2 как нарушение принципов международного морского права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет в интервью газете Rheinische Post.

"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне. Считаем, что затягивание рассмотрения поданных оператором проекта заявок идет вразрез с принципами международного морского права, которые позволяют сооружать объекты энергетической инфраструктуры в морских акваториях", - сказал Лавров.

Он отметил, что претензий по эксплуатации первой нитки Северного потока, вдоль которой изначально планировалось проложить маршрут Северного потока-2, "ни у одной страны, включая Данию, не возникло".

"Данный проект поддерживают ведущие европейские энергетические компании, которые вряд ли можно заподозрить в каких-либо антиевропейских намерениях. Надеемся, что сформированное по результатам парламентских выборов правительство Дании откажется от конфронтационного курса и примет правильные решения", - добавил российский министр.

Напомним, Nord Stream 2 AG подала Дании третью заявку по маршруту газопровода Северный поток-2 в водах южнее острова Борнхоль 15 апреля. 28 июня Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку.

В компании заявили, что у них есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.