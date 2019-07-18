Обвал карьера под Ровно: второй ребенок найден мертвым

Десятилетний Максим Палько, которого искали после оползня песка в карьере Ровенской области в среду, 17 июля, найден погибшим, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что ребенка искали около трех часов в карьере возле села Ясногорка.

"По состоянию на 19:05 в песчаном карьере на месте оползня сотрудниками ГСЧС найден мертвым Максим Палько", - говорится в сообщении.

Напомним, двое детей были засыпаны песком в карьере возле Ясногорки, один из них был найден живым и в настоящее время госпитализирован, поиски другого были начаты с участием местных жителей и сотрудников ГСЧС.

Напомним, в Мариуполе двух детей насмерть засыпало песком. Двое мальчиков 11 и 12 лет погибли в результате осыпания насыпи песка в заброшенном ангаре.

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Источник: korrespondent.net