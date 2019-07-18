Налоговая выписала штраф погибшему в ДТП Кузьме Скрябину

Государственная фискальная служба Украины прислала уведомление о долге по выплатам единого социального взноса музыканту Андрею Кузьменко (Кузьма Скрябин), который погиб 4,5 года назад в феврале 2015 года. Об этом написал в Facebook волонтер Алексей Мочанов.

"3 июля 2019 года прислали Кузьме штраф. Спустя 4,5 года после его гибели. Я готов его оплатить, чтобы Держава Украина не пострадала. И чтобы на Андрюхе не висел висяк, может он и правда когда-то что-то недокинул на счет налоговой, мало ли", - написал Мочанов.

Сумма штрафа составляет 1613,35 коп. В квитанции штрафа указано, что назначение платежа - погашение задолженности по единому социальному взносу.

Кузьма Скрябин погиб 2 февраля 2015 года в ДТП в Днепропетровской области. Внедорожник лидера группы Скрябин столкнулся с молоковозом и выехал на встречную полосу на повороте трассы в Криворожском районе.

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Источник: korrespondent.net