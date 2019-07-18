Президент Владимир Зеленский обещает найти способы снизить тарифы коммуналку. Об этом он заявил в интервью Откровенно с президентом, опубликованном 17 июля.

"По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация... Нужно правительство и большое желание! Мы уже даже говорили с МВФ и Всемирным банком, они очень боялись, что мы будем резко уменьшать тарифы. Не потому, что они против, а потому, что они знают, за счет кого и за счет чего. Чтобы не было действительно "дыры" в бюджете", - сказал он.

Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены. "Мы уже снизили тарифы на 12%, мне кажется, в целом. Этого мало, но это первый шаг. Будем помогать", - отметил он.

Президент также рассказал об "очень креативной идее" по предоставлению возможность не платить за коммунальные услуги малообеспеченным пенсионерам в возрасте от 70 лет.

"Сейчас наши ребята находят экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, когда человек не только на пенсии, но и физически не может работать, и достаточно уже поработал на страну, не платить коммуналку. Это именно для малообеспеченных людей, думаю, что у нас это получится. Я очень хочу это сделать", - указал он.

Как известно, с 1 мая в Украине начали действовать новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг, предусматривающие штрафы за задолженность.

Стоит отметить, что по итогам февраля долги за коммуналку достигли 69,4 млрд грн, после чего начали снижаться. По итогам мая задолженность за коммуналку снизилась до 57,2 млрд грн.

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Источник: korrespondent.net