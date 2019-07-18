Гройсман предложил еще одни досрочные выборы в ВР

Следующие внеочередные выборы в Верховную Раду можно провести одновременно с местными выборами в 2020 году, считает премьер-министр Владимир Гройсман. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Если мы сейчас сформируем Верховную Раду из 423 депутатов по старой системе, это означает, что мы пять лет должны жить в такой ситуации? Это неправильно. Поэтому, как только мы его (парламент) сформируем, надо провести реформу, снять неприкосновенность, надо, чтобы президент подписал открытые списки, уменьшить количество депутатов, закрепить децентрализацию в Конституции, и через какой-то период идти на выборы", - сказал Гройсман.

При этом премьер подчеркнул, что следующие внеочередные выборы необходимо проводить не летом, а "весной 2020 года или осенью 2020 года, объединив это с местными выборами, чтобы было дешевле".

По его мнению, 250 депутатов парламента - это оптимальное количество для того, чтобы было и представительство всей Украины, и эффективность принятия необходимых решений.

Кроме того, Гройсман заявил, что не поддерживает идею внедрения системы двухпалатного парламента, так как это может замедлить принятие решений.

Напомним, неделю назад Рада приняла новый избирательный кодекс. В случае одобрения его президентом, новые правила вступят в силу с декабря 2023 года.

Досрочные парламентские выборы 21 июля пройдут по старому законодательству.

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Источник: korrespondent.net