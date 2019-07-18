На трассе Одесса-Рени в четверг, 18 июля, произошло лобовое столкновение автомобилей Volkswagen и грузовика MAN, в результате которого погибло четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Бессарабия Информ.

Отмечается, что ДТП случилось около 9 часов утра; грузовик двигался со стороны Одессы, а легковушка в Одессу.

На перекрестке на село Старокозачье водитель MANa начал осуществлять левый поворот в сторону Белгород-Днестровского и не пропустил Volkswagen, который двигался на большой скорости ему на встречу.

В результате столкновения легковой автомобиль превратился в груду металла, а все четыре человека, которые находились в салоне, погибли на месте. По предварительным данным, на заднем сиденье автомобиля был ребенок.

Водитель автомобиля MAN в аварии не пострадал.

Для извлечения тел погибших на место ДТП были вызваны сотрудники ГСЧС. Также на месте работают сотрудники полиции.

Cмотрите фотогалерею: В лобовом столкновении под Одессой погибли четыре человека

Накануне сообщалось, что в ДТП Одесской области погибли иностранцы. Там произошло столкновение двух легковых автомобилей Volkswagen и ВАЗ, ехавших друг другу навстречу.

Ранее вблизи села Максимиляновка Марьинского района Донецкой области столкнулись Audi A6 и мопед Viper, в результате водитель и пассажир мопеда погибли.

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Источник: korrespondent.net