Союз венгров обвинили в сепаратизме из-за Закарпатья в составе Венгрии

МИД Украины обратился в Генпрокуратуру и Службу безопасности с просьбой открыть дело по поводу иллюстрации в газете Карпаталия, которую издает союз венгров Закарпатья, карты с якобы принадлежностью к Венгрии ряда территорий Украины, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

"На первой странице газеты "Карпаталия" ОО "Общество венгерской культуры Закарпатья" под лозунгом "Венгр, вставай!" иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм! ГПУ и СБУ должны инициировать производство. Подписал письма", - написал Божок в своем Twitter.

На передовиці👇газети "Карпаталія" ГО"Товариство угорської культури Закарпаття" (https://t.co/BXfPdBh4On) під лозунгом "Угорець, вставай!" ілюстрована приналежність #Угорщині🇭🇺 низки територій #України🇺🇦.Сепаратизм! @GP_Ukraine @ServiceSsu мають ініц-ти провадження.Підписав листи pic.twitter.com/rHWVXCYrzp — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 18 июля 2019 г.

Ранее французское информационное агентство Agence France-Presse опубликовало карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен одним цветом с Россией.

В Британии и Норвегии продают карты РФ на украинские воды

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Источник: korrespondent.net